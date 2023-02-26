Азальнева Ирина Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Азальнев Бонифатий Филиппов
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Федотов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Федотов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Азальнев Терентий Филиппов
Отец ребёнка: Азальнев Филипп Федотов
Смерть
Неизвестно