Азальнева Ирина Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азальнева Ирина Трифонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Азальнев Бонифатий Филиппов

Отец ребёнка: Азальнев Филипп Федотов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Азальнев Яков Филиппов

Отец ребёнка: Азальнев Филипп Федотов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Азальнев Терентий Филиппов

Отец ребёнка: Азальнев Филипп Федотов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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