Рейзман Моисей Исаакович
Место рожденияКрасноярск
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Рейзман Ицхок Янкелевич
Мать: Рейзман Нехама Гиршевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1915
Дочь: Шелег (Рейзман) Юдася Моисеевна
Мать ребёнка: Рейзман (Страз) Раиса (Хая) Леонтьевна
Рождение ребёнка
19.06.1918
Дочь: Рейзман Любовь Моисеевна
Мать ребёнка: Рейзман (Страз) Раиса (Хая) Леонтьевна
Смерть
1943
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область