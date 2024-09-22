Рейзман Моисей Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейзман Моисей Исаакович

Рейзман Моисей Исаакович

avatar

Место рождения

Красноярск

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Рейзман Ицхок Янкелевич

Мать: Рейзман Нехама Гиршевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейзман (Страз) Раиса (Хая) Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.02.1915

Дочь: Шелег (Рейзман) Юдася Моисеевна

Мать ребёнка: Рейзман (Страз) Раиса (Хая) Леонтьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.06.1918

Дочь: Рейзман Любовь Моисеевна

Мать ребёнка: Рейзман (Страз) Раиса (Хая) Леонтьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1943
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.