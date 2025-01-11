Комлева (Бондарева) Александра Васильевна
Место рождениядер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Дата рождения24.06.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1933
дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Бракосочетание
До 1959
Московская обл., г. Подольск
Рождение ребёнка
16.01.1959
Дочь: Дмитриева (Комлева) Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Комлев Юрий Николаевич
Московская область, гор. Подольск