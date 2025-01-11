Комлева (Бондарева) Александра Васильевна 24.06.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комлева (Бондарева) Александра Васильевна

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Место рождения

дер. Мостовское, Подольский район, Московская область

Дата рождения

24.06.1933

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1933

Отец: Бондарев Василий Иванович

Мать: Бондарева (Гурцева) Александра Сергеевна

дер. Мостовское, Подольский район, Московская область
Бракосочетание
До 1959

Муж: Комлев Юрий Николаевич

Московская обл., г. Подольск
Рождение ребёнка
16.01.1959

Дочь: Дмитриева (Комлева) Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Комлев Юрий Николаевич

Московская область, гор. Подольск

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