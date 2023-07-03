Игнатий Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Мать ребёнка: Вера Степанова
Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Восприемники: Той же волости и деревни крестьянин Григорий Сильвестров и крестьянская дочь девица * Игнатьева
Смерть
Неизвестно