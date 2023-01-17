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Креков Леонид (Леонтий) Иванович

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

18.06.1903 ст.

Дата смерти

09.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1903 ст.

Отец: Креков Иван Анастасьев

Мать: Надежда Павлова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
21.06.1903 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Никита Онисьев Креков и той же деревни крестьянская девица Анисья Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Креков Иван Леонидович

Мать ребёнка: Крекова Матрёна Алексеевна

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
в карточке военно-пересыльного пункта за 1944 год указан сын Иван 4г.
Призыв на военную службу
03.03.1942
Сарманово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
призван Ворошиловским РВК ТАССР
Бракосочетание
До 1942

Жена: Крекова Матрёна Алексеевна

Награда
05.06.1943
Медаль "За оборону Ленинграда"
Смерть
09.07.1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
умер от рака желудка в эвакогоспитале №87 в Ленинграде
Похороны
10.07.1944
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
похоронен в братской могиле на Пискарёвском кладбище
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