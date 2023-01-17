Креков Леонид (Леонтий) Иванович
Место рождения
Дата рождения18.06.1903 ст.
Дата смерти09.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1903 ст.
Отец: Креков Иван Анастасьев
Мать: Надежда Павлова
Крещение
21.06.1903 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Никита Онисьев Креков и той же деревни крестьянская девица Анисья Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1940
Мать ребёнка: Крекова Матрёна Алексеевна
в карточке военно-пересыльного пункта за 1944 год указан сын Иван 4г.
Призыв на военную службу
03.03.1942
Сарманово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
призван Ворошиловским РВК ТАССР
Бракосочетание
До 1942
Награда
05.06.1943
Медаль "За оборону Ленинграда"
Смерть
09.07.1944
умер от рака желудка в эвакогоспитале №87 в Ленинграде
Похороны
10.07.1944
похоронен в братской могиле на Пискарёвском кладбище