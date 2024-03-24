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Тимофеев Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Бяконтово, Подольск, Московская область

Дата рождения

03.07.1936

Дата смерти

17.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1936

Отец: Тимофеев Николай Дмитриевич

Мать: Тимофеева (Хромова) Клавдия Ивановна

Бяконтово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева (Носова) Валентина Михайловна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева (Носова) Валентина Михайловна

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
17.09.1986
Подольск, Подольск, Московская область

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