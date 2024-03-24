Тимофеев Вячеслав Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1936
Дата смерти17.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1936
Рождение ребёнка
07.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева (Носова) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева (Носова) Валентина Михайловна
Смерть
17.09.1986