Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лопатин Иона Фокич

Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Юстина Фокиевна

Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталия Фокична

Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лопатин Семен Фокич

Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лопатин Гаврил Фокич

Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лопатин Григорий Фокич

Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лопатин Петр Фокич

Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Фока Михайлович

Смерть
Неизвестно
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