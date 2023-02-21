Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лопатин Иона Фокич
Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Юстина Фокиевна
Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталия Фокична
Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лопатин Семен Фокич
Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лопатин Гаврил Фокич
Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Лопатин Петр Фокич
Отец ребёнка: Лопатин Фока Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно