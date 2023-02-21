Фирсов Анатолий Федорович
Место рождениядер Патрикеево
Дата рождения09.10.1919
Дата смерти21.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
дер Патрикеево
Бракосочетание
27.10.1947
Владимирский ЗАГС
Рождение ребёнка
03.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова Валентина Ивановна
Смерть
21.03.1993
Владимир
Похороны
Неизвестно
Улыбышево