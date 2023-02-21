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Фирсов Анатолий Федорович

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Место рождения

дер Патрикеево

Дата рождения

09.10.1919

Дата смерти

21.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

дер Патрикеево
Бракосочетание
27.10.1947

Жена: Фирсова Валентина Ивановна

Владимирский ЗАГС
Рождение ребёнка
03.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова Валентина Ивановна

Смерть
21.03.1993
Владимир
Похороны
Неизвестно
Улыбышево
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