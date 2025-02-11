Утаенный В 1721 Г. (Алмакай Гараскин) (Алмакай Гараскин) Яков Фролов
мужской, родился Около 1716
умер Неизвестно
Супруги
(Из Д. Каеадей) Анна СеменоваОколо 1724 г.р.
Дети
Макар Алмакаев Василий ЯковлевОколо 1742 г.р.
Филка Алмакаев Филип ЯковлевОколо 1743 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Макар Алмакаев Василий Яковлев
Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Филка Алмакаев Филип Яковлев
Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Ульяна Яковлева
Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Трофим Яковлев
Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Осип Яковлев
Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Степан Яковлев
Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова
Смерть
Неизвестно