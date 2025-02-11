Утаенный В 1721 Г. (Алмакай Гараскин) (Алмакай Гараскин) Яков Фролов Около 1716 — найти родственников по фамилии на Familio

Утаенный В 1721 Г. (Алмакай Гараскин) (Алмакай Гараскин) Яков Фролов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1716

умер Неизвестно

Супруги
(Из Д. Каеадей) Анна СеменоваОколо 1724 г.р.
Дети
Макар Алмакаев Василий ЯковлевОколо 1742 г.р.
Филка Алмакаев Филип ЯковлевОколо 1743 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Макар Алмакаев Василий Яковлев

Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Филка Алмакаев Филип Яковлев

Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Ульяна Яковлева

Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Трофим Яковлев

Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Осип Яковлев

Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Степан Яковлев

Мать ребёнка: (Из Д. Каеадей) Анна Семенова

Смерть
Неизвестно

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