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Шевченко Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1925

Дата смерти

11.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Рахманинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
19.05.1954

Сын: Рахманинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.1955

Дочь: Чигрина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1958

Сын: Рахманинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.12.1963

Дочь: Мышанская Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманинова Татьяна Васильевна

Смерть
11.09.1998
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