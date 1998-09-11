Шевченко Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1925
Дата смерти11.09.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Сын: Рахманинов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
19.05.1954
Сын: Рахманинов Александр Иванович
Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1955
Дочь: Чигрина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1958
Сын: Рахманинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.12.1963
Дочь: Мышанская Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Рахманинова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.09.1998