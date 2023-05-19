Фуряев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 или 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 или 1876
Отец: Федор
Мать: не указана
https://vologdahistory.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0._%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фуряева Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Фуряева Александра Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1901 ст.
Сын: Фуряев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Фуряева Александра Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фуряева Александра Петровна
Рождение ребёнка
27.02.1907 ст.
Дочь: Фуряева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Фуряева Александра Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1908 ст.
Дочь: Фуряева Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Фуряева Александра Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1910 ст.
Дочь: Фуряева Нина Александровна
Мать ребёнка: Фуряева Александра Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1913 ст.
Дочь: Фуряева Александра Александровна
Мать ребёнка: Фуряева Александра Петровна
Булаково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.10.1914 ст.
Сын: Фуряев Николай Александрович
Мать ребёнка: Фуряева Александра Петровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно