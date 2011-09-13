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Казыханов Фасхатдин Фаисханович

Место рождения

Башкирская АССР, Нуримановский район,посёлок Красный Ключ

Дата рождения

15.11.1929

Дата смерти

13.09.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казыханова (Закирова) Равида Хакимьяновна

Рождение ребёнка
19.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казыханова (Закирова) Равида Хакимьяновна

Смерть
13.09.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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