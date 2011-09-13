Казыханов Фасхатдин Фаисханович
Место рожденияБашкирская АССР, Нуримановский район,посёлок Красный Ключ
Дата рождения15.11.1929
Дата смерти13.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казыханова (Закирова) Равида Хакимьяновна
Смерть
13.09.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно