Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

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Место рождения

Глиновка Борисовский рн Беларусь

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович

Мать: Зайцева Заяц Арина Гопонова

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Зайцева Мария Александровна

Мать ребёнка: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зайцева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1881

Сын: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка, Борисовский рн, Беларусь
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зайцев Григорий Александрович

Мать ребёнка: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1885

Сын: Зайцев Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1890

Сын: Зайцев Никодим Александрович

Мать ребёнка: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1896

Сын: Зайцев Ермолай Александрович

Мать ребёнка: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зайцев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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