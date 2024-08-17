Бондаренко яков петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондаренко) вера яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондаренко) зоя яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондаренко) аграфена яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Трофимова (Бондаренко) мария яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Самойловка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область