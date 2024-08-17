Бондаренко яков петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко яков петрович

Бондаренко яков петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондаренко) вера яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондаренко) зоя яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондаренко) аграфена яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко елена яковлевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Трофимова (Бондаренко) мария яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Самойловка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.