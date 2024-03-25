Ивашко Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1953
Дочь: Зайцева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Ивашко Владимир
Рождение ребёнка
24.07.?
Дочь: Болгова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ивашко Владимир
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Ивашко Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Ивашко Владимир
Смерть
Неизвестно