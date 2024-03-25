Ивашко Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвашко Ольга

Ивашко Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1953

Дочь: Зайцева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Ивашко Владимир

Рождение ребёнка
24.07.?

Дочь: Болгова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ивашко Владимир

Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Ивашко Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Ивашко Владимир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close