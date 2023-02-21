Герасин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Герасина Мавра
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Герасина Ольга
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно