Герасин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Герасина Мавра

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Герасина Ольга

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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