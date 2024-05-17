Горелова Ирина Прокофьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГорелова Ирина Прокофьевна

Горелова Ирина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Матвеевна

Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов матвей никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович

Рождение ребёнка
10.08.1907

Дочь: Федотова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович

Смерть
Неизвестно

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