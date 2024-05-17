Горелова Ирина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Матвеевна
Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
10.08.1907
Дочь: Федотова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Горелов Матвей Никанорович
Смерть
Неизвестно