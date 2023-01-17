Вторая Жена Анна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кравченко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кравченко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Кравченко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Иванович
Смерть
Неизвестно