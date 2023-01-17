Вторая Жена Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Анна Даниловна

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кравченко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Иванович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кравченко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Иванович

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Кравченко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Иванович

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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