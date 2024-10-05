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Грачёв Алексей Васильевич

Место рождения

Ульяниха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1903 ст.

Дата смерти

16.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.

Отец: Грачёв Василий Прокофьевич

Мать: не указана

Ульяниха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грачёва (Полякова) Наталья Осиповна

Рождение ребёнка
16.12.1929

Дочь: Комарова (Грачёва) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Грачёва (Полякова) Наталья Осиповна

Ягодное, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1931

Дочь: Оголихина (Грачёва) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Грачёва (Полякова) Наталья Осиповна

Ягодное, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Грачёв Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Грачёва (Полякова) Наталья Осиповна

Ульяниха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.04.1942
Озерское, Козельский муниципальный район, Калужская область
Убит в Великую Отечественную войну

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