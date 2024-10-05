Грачёв Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903 ст.
Дата смерти16.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.
Отец: Грачёв Василий Прокофьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1929
Дочь: Комарова (Грачёва) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Грачёва (Полякова) Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
17.01.1931
Дочь: Оголихина (Грачёва) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Грачёва (Полякова) Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Грачёв Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Грачёва (Полякова) Наталья Осиповна
Смерть
16.04.1942
Озерское, Козельский муниципальный район, Калужская область
Убит в Великую Отечественную войну