Урусова Пелагея Козьмина 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусова Пелагея Козьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1816

умерла Неизвестно

Супруги
Урусов Иван Егоров1815 г.р.
Дети
(Урусова) Просковья Иванова1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урусов Иван Егоров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Урусова) Просковья Иванова

Отец ребёнка: Урусов Иван Егоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

139 Семья

Смерть
Неизвестно

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