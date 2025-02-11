Урусова Пелагея Козьмина
женский, родилась 1816
умерла Неизвестно
Супруги
Урусов Иван Егоров1815 г.р.
Дети
(Урусова) Просковья Иванова1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урусов Иван Егоров
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Урусова) Просковья Иванова
Отец ребёнка: Урусов Иван Егоров
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно