Евдокия Яковлева
Место рожденияд. Гапеевка
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Гапеевка
Бракосочетание
24.05.1881
Муж: Антон Автономов
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1882
Сын: Семен Антонов
Отец ребёнка: Антон Автономов
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно