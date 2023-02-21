Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлева

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Место рождения

д. Гапеевка

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Гапеевка
Бракосочетание
24.05.1881

Муж: Антон Автономов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1882

Сын: Семен Антонов

Отец ребёнка: Антон Автономов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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