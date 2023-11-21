Швецов Петр Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.
Мать ребёнка: Швецова Александра Симонова
Рождение ребёнка
06.03.1920
Дочь: Швецова Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Швецова Александра Симонова
Рождение ребёнка
30.05.1925
Мать ребёнка: Швецова Александра Симонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно