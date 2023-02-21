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Рыжков Василий Яковлевич

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Место рождения

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова

Дата рождения

30.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Рыжков Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Рыжкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Рыжкова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
20.04.1918

Сын: Рыжков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
30.11.1920

Сын: Рыжков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
02.01.1924

Дочь: Воробьева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна

Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
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