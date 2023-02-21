Рыжков Василий Яковлевич
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Дата рождения30.11.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
30.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
30.11.1908
Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Рыжкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Рыжкова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
20.04.1918
Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
30.11.1920
Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова
Рождение ребёнка
02.01.1924
Дочь: Воробьева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Бухарова Акулина Антиповна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухова