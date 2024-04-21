Сафонова (Лисовская) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисовский Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафонова) Василиса
Отец ребёнка: Сафонов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафонова) Параскева
Отец ребёнка: Сафонов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафонов Степан
Смерть
1918
Причина смерти: холера