Сафонова (Лисовская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Лисовская) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисовский Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафонова) Василиса

Отец ребёнка: Сафонов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафонова) Параскева

Отец ребёнка: Сафонов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Степан

Смерть
1918
Причина смерти: холера

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