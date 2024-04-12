Караваева (Иванова) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева (Иванова) Ирина Степановна

Место рождения

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.04.1900

Дата смерти

08.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1900

Отец: Иванов Степан Никитич

Мать: Иванова Дарья Фёдоровна

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
29.04.1918

Муж: Караваев Дмитрий Константинович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Есть МК в архиве?
Рождение ребёнка
1921

Сын: Караваев Алексей

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Караваев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Караваев Александр

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1927

Сын: Караваев Василий

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.11.1929

Дочь: Рощева Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.12.1929

Сын: Караваев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.11.1931

Сын: Караваев Михаил

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Караваев Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Маяк, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рахманова Лидия

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Маяк, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Караваев Анатолий

Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович

Маяк, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
08.08.1985
Северный, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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