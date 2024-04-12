Караваева (Иванова) Ирина Степановна
Место рождения
Дата рождения29.04.1900
Дата смерти08.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1900
Отец: Иванов Степан Никитич
Мать: Иванова Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
29.04.1918
Есть МК в архиве?
Рождение ребёнка
1921
Сын: Караваев Алексей
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
20.01.1923
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Караваев Александр
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
19.01.1927
Сын: Караваев Василий
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
05.11.1929
Дочь: Рощева Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
17.12.1929
Сын: Караваев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
17.11.1931
Сын: Караваев Михаил
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рахманова Лидия
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Караваев Анатолий
Отец ребёнка: Караваев Дмитрий Константинович
Смерть
08.08.1985
Северный, Первомайский муниципальный район, Алтайский край