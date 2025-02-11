(Габдуллатипов) Мавлудбика 05.02.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

(Габдуллатипов) Мавлудбика

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.02.1847, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умерла 08.03.1847, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Мать
Габдуллатипов Гульзяна1813 г.р.
Отец
Габдуллатипов Сейфульмулюк1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1847

Отец: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Мать: Габдуллатипов Гульзяна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
08.03.1847
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

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