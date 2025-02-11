(Габдуллатипов) Мавлудбика
женский, родилась 05.02.1847, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умерла 08.03.1847, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
МатьГабдуллатипов Гульзяна1813 г.р.
ОтецГабдуллатипов Сейфульмулюк1813 г.р.
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Рождение
05.02.1847
Отец: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Мать: Габдуллатипов Гульзяна
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.03.1847
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область