Доронин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Доронина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Доронина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Доронина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Доронина ?

Смерть
Неизвестно

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