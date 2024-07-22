Доронин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Доронина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Доронина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доронина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Доронина ?
Смерть
Неизвестно