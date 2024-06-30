Коваленко (Муратова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Муратова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муратов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова (Коваленко) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Александр Иванович

Отец ребёнка: Коваленко Иван Александрович

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