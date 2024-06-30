Коваленко (Муратова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муратов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова (Коваленко) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Коваленко Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Александр Иванович
Отец ребёнка: Коваленко Иван Александрович