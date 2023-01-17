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Король Лев Матвеевич

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Место рождения

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Король Матвей (Мацей) Иосифович

Мать: Король Праскева

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Король Зуля Львовна

Мать ребёнка: Король Фрузиния

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Король Агапа Львовна

Мать ребёнка: Король Фрузиния

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Король София Львовна

Мать ребёнка: Король Фрузиния

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Король Антон Львович

Мать ребёнка: Король Фрузиния

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король Фрузиния

Смерть
Неизвестно
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