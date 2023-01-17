Король Лев Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Король Матвей (Мацей) Иосифович
Мать: Король Праскева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Король Зуля Львовна
Мать ребёнка: Король Фрузиния
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Король Агапа Львовна
Мать ребёнка: Король Фрузиния
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Король София Львовна
Мать ребёнка: Король Фрузиния
Рождение ребёнка
1817
Сын: Король Антон Львович
Мать ребёнка: Король Фрузиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Король Фрузиния
Смерть
Неизвестно