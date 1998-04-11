Исаков Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1953
Дата смерти11.04.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1953
Рождение ребёнка
19.03.1976
Мать ребёнка: Исакова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1982
Дочь: Зубарева Марина Андреевна
Мать ребёнка: Исакова Людмила Николаевна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1998