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Исаков Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1953

Дата смерти

11.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1953

Отец: Исаков Андрей Максимович

Мать: Исакова Бронислава Станиславовна

Рождение ребёнка
19.03.1976

Сын: Исаков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Исакова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1982

Дочь: Зубарева Марина Андреевна

Мать ребёнка: Исакова Людмила Николаевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Людмила Николаевна

Смерть
11.04.1998
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