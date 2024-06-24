Кривобок Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривобок Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривобок Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кривобок Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кривобок Илья Кириллович

Мать ребёнка: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна

Смерть
Неизвестно

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