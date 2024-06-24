Кривобок Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривобок Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кривобок Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна
Смерть
Неизвестно