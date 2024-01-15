Ирина Михеевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти03.06.1830 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Михей Александрович
Мать: не указана
Вотчины Якова Корнилова старорусского уеза https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TGH-QSK?i=86&cc=1921824 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWN-HG?i=78&cc=1921824&personaU... Показать все
Бракосочетание
04.02.1818
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWN-HG?i=78&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PTJ-LVYP
Рождение ребёнка
1824
Сын: Семен Евсеевич
Отец ребёнка: Евсей (Евсевий) Михеевич
Белятино, Фировский муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-H931-N?i=125&wc=M6MR-QWL%3A224254401%2C231474801%2C231705001&cc=1929530 МК Брак https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXH-SWH4?i=... Показать все
Смерть
03.06.1830 ст.
Новолок, Осташковский уезд, Тверская губерния
т родильной горячки https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TGH-QSK?i=86&cc=1921824