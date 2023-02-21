Оствальд (Першаева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1982
Дочь: Мурзина Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Оствальд Владимир Рейнгольдович
Рождение ребёнка
30.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оствальд Владимир Рейнгольдович