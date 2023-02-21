Оствальд (Першаева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оствальд (Першаева) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1982

Дочь: Мурзина Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Оствальд Владимир Рейнгольдович

Рождение ребёнка
30.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оствальд Владимир Рейнгольдович

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