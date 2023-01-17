Васильева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Евдокия

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Васильев Фома Степанович

Отец ребёнка: Васильев Степан Малафеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Васильев Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Васильев Степан Малафеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан Малафеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Васюков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Васильев Степан Малафеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Степан Малафеевич

Смерть
Неизвестно
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