Калбесин (Петров) Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Бракосочетание
11.02.1831
Со стороны жениха Онагожь Села казенныя крестьяне Александра Козминъ Горбуновъ, Алексей Леонтьевъ, Гаврила Демитревъ Дыбинъ; Со стороны невесты Радионъ Яковлевъ Добряковъ, Алексей Матвеевъ Глазуновъ, ... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
22.07.1836
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева
Смерть
Неизвестно