Калбесин (Петров) Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесин (Петров) Иван Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Калбесин (петров) Михаил Алексеев

Мать: Калбесина (петрова) Марфа

Бракосочетание
11.02.1831

Жена: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Со стороны жениха Онагожь Села казенныя крестьяне Александра Козминъ Горбуновъ, Алексей Леонтьевъ, Гаврила Демитревъ Дыбинъ; Со стороны невесты Радионъ Яковлевъ Добряковъ, Алексей Матвеевъ Глазуновъ, ... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева

Рождение ребёнка
22.07.1836

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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