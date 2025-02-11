Михаил Варфоломеев 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Варфоломеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Варфоломей Логинов1778 г.р.
Супруги
Ульяна Васильева1821 г.р.
Дети
Терентий Михайлов1847 г.р.
Афанасий Михайлов1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Варфоломей Логинов

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Терентий Михайлов

Мать ребёнка: Ульяна Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Ульяна Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Смерть
Неизвестно

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