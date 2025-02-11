Михаил Варфоломеев
мужской, родился 1820, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВарфоломей Логинов1778 г.р.
Супруги
Ульяна Васильева1821 г.р.
Дети
Терентий Михайлов1847 г.р.
Афанасий Михайлов1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Варфоломей Логинов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Терентий Михайлов
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно