Смышляева (Погудина) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева (Погудина) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1989

Отец: Погудин Анатолий Александрович

Мать: Погудина (Пигозина) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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