Михаил Семёнов
мужской, родился 1784, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1833, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Татьяна1780 г.р.
Дети
Илья Михайлов1813 г.р.
Алена Михайлова1815 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Илья Михайлов
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Алена Михайлова
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрёна Михайлова
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1833
Место жительства
1835