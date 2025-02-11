Михаил Семёнов 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1784, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1833, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Татьяна1780 г.р.
Дети
Илья Михайлов1813 г.р.
Алена Михайлова1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Илья Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Алена Михайлова

Мать ребёнка: Татьяна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрёна Михайлова

Мать ребёнка: Татьяна

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1833
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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