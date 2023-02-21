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(Малышев) Пелагея
(Малышев) Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.1872
Пол
Женский
Отец
Малышев Андриан
1838 г.р.
Мать
Татьяна
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1872
Отец:
Малышев Андриан
Мать:
Татьяна
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