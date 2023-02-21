(Малышев) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышев) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1872

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1872

Отец: Малышев Андриан

Мать: Татьяна

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