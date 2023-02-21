Райков Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Сверчкова Нина Борисовна
Мать ребёнка: Райкова Писева Елизавета Федотовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1950
Смерть
Неизвестно