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Райков Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1934

Жена: Райкова Писева Елизавета Федотовна

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Сверчкова Нина Борисовна

Мать ребёнка: Райкова Писева Елизавета Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1950

Жена: Райкова Писева Елизавета Федотовна

Смерть
Неизвестно
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