Терентьев Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Терентьев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Терентьев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Терентьев Терентий Терентьевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Терентьев Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Терентьев Леонтий Терентьевич
Смерть
Неизвестно