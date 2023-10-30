Терентьев Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Терентьев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1796

Сын: Терентьев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1798

Сын: Терентьев Терентий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1801

Сын: Терентьев Василий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1811

Сын: Терентьев Леонтий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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