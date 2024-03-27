Пушкарев Федор Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Федор Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкарев Иосиф Егорович

Мать: Пушкарева Авдотья Владимировна

Рождение ребёнка
14.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева Эмма Леонтьевна

г. Октябрьский (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пушкарева Эмма Леонтьевна

СССР, г.Октябрьский
Смерть
Неизвестно
Россия, г.Октябрьский
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