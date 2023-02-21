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Александр Самуилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самуил Патрикеев

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1754

Жена: Мавра Фёдорова

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1754 28.04.1754 Деревни Речек крестьянина Самуила Патрикеева сын отрок Александр той же вотчины деревни Кучелей крестьянкой Фёдоровой дочерью Павлова девкой Маврой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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