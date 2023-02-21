Александр Самуилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самуил Патрикеев
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1754
Жена: Мавра Фёдорова
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1754 28.04.1754 Деревни Речек крестьянина Самуила Патрикеева сын отрок Александр той же вотчины деревни Кучелей крестьянкой Фёдоровой дочерью Павлова девкой Маврой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно