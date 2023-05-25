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Бачуринский Павлин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бачуринский Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Бачуринская Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бачуринская Екатерина

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна

Мать ребёнка: Бачуринская Екатерина

Смерть
Неизвестно

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