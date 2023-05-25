Бачуринский Павлин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бачуринский Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Бачуринская Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бачуринская Екатерина
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зимирева (Бачуринская) Клавдия Павлиновна
Мать ребёнка: Бачуринская Екатерина
Смерть
Неизвестно