Бояков Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояков Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1940

Сын: Бояков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояков Виктор Виктор Александрович

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояков Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Смерть
1958
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