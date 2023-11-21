Бояков Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1940
Сын: Бояков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бояков Виктор Виктор Александрович
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бояков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Смерть
1958