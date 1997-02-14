Пенская Юлия Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пенская Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.02.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонкошуров Павел Андреевич

Отец ребёнка: Тонкошуров Андрей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тонкошуров Борис Петрович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Тонкошуров Андрей Борисович

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Тонкошуров Андрей Борисович

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Тонкошуров Андрей Борисович

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

г. Новокуйбышевск
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тонкошурова Светлана́ Борисовна

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тонкошурова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тонкошурова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тонкошурова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Тонкошуров Андрей Борисович

Рождение ребёнка
11.06.1952

Дочь: Тонкошурова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Тонкошурова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Тонкошурова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович

Смерть
14.02.1997

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