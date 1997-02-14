Пенская Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонкошуров Павел Андреевич
Отец ребёнка: Тонкошуров Андрей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1950
г. Новокуйбышевск
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Тонкошурова Светлана́ Борисовна
Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Тонкошурова Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Тонкошуров Андрей Борисович
Рождение ребёнка
11.06.1952
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Тонкошурова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Тонкошурова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Тонкошуров Борис Петрович
Смерть
14.02.1997