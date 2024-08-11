Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шабельский Матвей Иванович

Отец ребёнка: Шабельский Иван Антонович

Рождение ребёнка
16.07.1774

Сын: Шабельский Иван Иванович

Отец ребёнка: Шабельский Иван Антонович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Шабельская) Магдалена

Отец ребёнка: Шабельский Иван Антонович

Рождение ребёнка
08.03.1780

Сын: Шабельский Антон Иванович

Отец ребёнка: Шабельский Иван Антонович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Шабельская) Ева

Отец ребёнка: Шабельский Иван Антонович

Рождение ребёнка
09.05.1789

Сын: Шабельский Павел Иванович

Отец ребёнка: Шабельский Иван Антонович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Шабельская) Ефрузема

Отец ребёнка: Шабельский Иван Антонович

Смерть
Неизвестно

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