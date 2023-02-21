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Чащина Яна
Чащина Яна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гена
Мать
Марина
Муж
Иван
Дети
Катя
Добавил:
ЯЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гена
Мать:
Марина
Рождение ребёнка
Дочь:
Катя
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
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