Чащина Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина Яна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гена

Мать: Марина

Рождение ребёнка

Дочь: Катя

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

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