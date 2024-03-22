Прокофьева (Зелепукина) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Зелепукина) Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1959

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959

Отец: Зелепукин Виктор Андреевич

Мать: Ерофеева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1989

Дочь: Прокофьева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Юрьевич

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