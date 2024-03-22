Прокофьева (Зелепукина) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959
Рождение ребёнка
07.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Юрьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1989
Дочь: Прокофьева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Юрьевич