Галинзовкий Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галинзовкий Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1951

Дата смерти

12.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951

Отец: Галинзовкий Петр Семенович

Мать: Глухова Евдокия

Рождение ребёнка
22.09.1975

Дочь: Галинзовская Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Трудкова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галинзовкий Иван

Мать ребёнка: Трудкова Надежда Ивановна

Смерть
12.11.2009
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