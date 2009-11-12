Галинзовкий Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1951
Дата смерти12.11.2009
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951
Отец: Галинзовкий Петр Семенович
Мать: Глухова Евдокия
Рождение ребёнка
22.09.1975
Дочь: Галинзовская Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Трудкова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галинзовкий Иван
Мать ребёнка: Трудкова Надежда Ивановна
Смерть
12.11.2009